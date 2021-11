De l’aromathérapie en canette pour combattre la perte d’odorat liée au Covid-19

Des bières à sniffer sans modération ?

C’est désormais connu, le principal symptôme du Covid-19 est la perte de l’odorat, et cela a un nom : l’anosmie. D’ailleurs, 80 % des personnes infectées par le virus auraient perdu temporairement leur odorat, selon un communiqué de l’agence L’Associé.

C’est en rebondissant sur cette information plus qu’actuelle que L’Associé et la brasserie artisanale Paname Brewing Company ont misé sur l’aromathérapie en canette en créant « Beer Therapy », une édition limitée de trois bières aux parfums exceptionnellement… prononcés. Cette gamme a pour but d’aider les personnes atteintes d’anosmie et est directement inspirée d’études sur la rééducation de l’odorat. Celles-ci révèlent en effet que sentir régulièrement un parfum familier et apprécié peut aider à retrouver ce sens.

« Les arômes font partie intégrante de l’appréciation d’une bière. Nous voulions aider les amateurs de bière à retrouver l’odorat, afin qu’ils puissent profiter de toutes les facettes qu’une bière bien brassée peut offrir« , complète Michael Kennedy, l’un des fondateurs de Paname Brewing Company.

C’est avec brio que l’agence a su mener une campagne créative en mêlant innovation et plaisir. Son concept pertinent et ses packagings punchy font de cette édition limitée une véritable réussite esthétique. Vous n’avez plus qu’à goût… sentir !

En termes de saveurs, vous avez le choix entre :

– La DDH Session NEIPA (arômes fruits du verger et fruits tropicaux avec une touche de citronnelle) ;

– L’Ananas Pêche Sour Gose (ananas et pêche de vigne avec une légère acidité citronnée) ;

– L’Imperial DDH Fruit IPA (orange sanguine et kalamansi, avec des saveurs d’agrumes et de pin).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.