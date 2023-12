La Poste lance le plus grand Secret Santa de France

Même le voisin qui fait des travaux le dimanche à 9 h a droit à un cadeau ?

Durant la période des fêtes de fin d’année, du 1er au 15 décembre 2023, La Poste a orchestré une initiative festive unique en son genre : le plus grand Secret Santa jamais organisé en France. Cet événement s’est déroulé dans la commune de Berrwiller, en Alsace. La dynamique de cette opération était simple, mais efficace : inviter tous les habitants de Berrwiller à offrir un cadeau à un de leurs voisins tirés au sort. En utilisant le service d’envoi de colis depuis leur propre boîte aux lettres, les résidents ont pu participer facilement, tandis que la Poste gérait la collecte et la distribution des cadeaux.

Imaginée par Wings, l’agence dédiée à La Poste de Havas et BETC), cette opération reposait sur le facteur de Berrwiller, qui s’est transformé en véritable père Noël local, collectant et redistribuant les cadeaux de tous les participants en moins d’une semaine. 60 % des foyers du village ont pris part à ce Secret Santa géant, une réussite majeure pour autant la poste que son agence.

Pour maximiser l’impact de cette opération festive, La Poste et Wings prévoient de la relayer sur les réseaux sociaux pendant toute la période des fêtes et tout au long du mois de janvier. Une communication interne sera également mise en place afin de fédérer et de valoriser l’engagement des factrices et des facteurs qui ont joué un rôle clé dans le succès de cette initiative. Cette opération de Secret Santa, bien au-delà d’une simple distribution de cadeaux, représente un exemple concret de la manière dont La Poste parvient à tisser des liens solides au sein des communautés locales, renforçant ainsi son image d’entreprise proche et fédératrice.