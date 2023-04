« Mon parcours d’entrepreneure n’a rien d’exceptionnel, mais ce que nous construisons dans le sport l’est »

6e épisode parmi 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 est un format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce sixième épisode, nous invitons Céline Jobert, la présidente et co-fondatrice de The Fan Syndicate, le nouveau groupe rassemblant les agences LAFOURMI, Leroy Tremblot (branding) et Doors Sport (web3). Celle-ci revient sur l’évolution de ses entreprises dédiées au sport, révèle un grand échec qui l’a marquée, et dévoile une modestie à titre personnel qui n’a d’égal que sa fierté vis-à-vis de la contribution de LAFOURMI au secteur du marketing sportif. Celle qui accompagne Puma, le PSG ou encore la FFF, fait également l’éloge de la passion – moteur de toute réussite entrepreneuriale ? – et de son associé et co-fondateur, Thibault Cornet.

Pour vous aussi perfectionner votre jeu collectif, il ne vous reste plus qu’à appuyer sur play !