Greenpeace dévoile trois films d’horreur redoutables

Ces scénarios sont absurdes ? La réalité est pire.

L’ONG Greenpeace vient de lancer une toute nouvelle campagne nommée « Changeons le scénario » et signée la chose. Trois vidéos qui vont vous faire froid dans le dos, démontrant de manière humoristique et terrifiante l’urgence climatique.

Dans le premier spot « Death Forestation », un homme muni d’une tronçonneuse s’attaque impitoyablement aux arbres, symboles de la nature que nous détruisons à un rythme alarmant. Cette scène, inspirée de Massacre à la tronçonneuse version écolo souligne les déforestations massives dans le monde.

« Plastic Attack », dont le nom fait écho à Mars Attacks!, sauf qu’ici, il n’est pas question de bonhommes verts venus de l’espace… mais bien de plastique ! Une belle et inquiétante métaphore visuelle qui nous sensibilise sur la quantité impressionnante de cette matière que nous ingérons à notre insu.

« Total Love », une histoire d’amour et de pétrole entre deux personnes partageant un moment passionnel sur la plage, recouvert de cette substance collante que l’on appelle mazout. Il ne manque plus que Patrick Pouyanné en bikini sur la plage.

À travers ces vidéos, Greenpeace et la chose incitent à la réflexion, rappelant que ces fictions sont tout simplement dépassées par la réalité. Ces prises de parole visent à toucher le public de manière inattendue, afin de pousser chacun à agir.

Sur LinkedIn, Charles Flamand, directeur de création de l’agence la chose a communiqué dessus : « Et pendant ce temps, le scénario le plus pessimiste du GIEC, celui qui nous mène en 2050 vers un monde largement invivable, devient chaque jour plus probable. Il est plus que temps de changer le scénario. »

Fiche technique