Arrêtez de miner du charbon dans Minecraft : les Carbon Fighters d’EDF sont de retour

Éloge de l’éolienne pixelisée.

EDF, l’entreprise publique française de production et de fourniture d’électricité, s’est lancée il y a un an dans le jeu Minecraft avec les Carbon fighters. Un datapack permettant aux joueurs de construire et de visiter des infrastructures limitant la consommation de CO2 avec, par exemple, des centrales nucléaires et des parcs éoliens. Cette action originale signée l’agence BETC Fullsix avait d’ailleurs séduit le public, générant 8 millions d’impressions, plus de 53 000 interactions, et décrochant un bronze dans la catégorie Digital communication Gaming au Club des DA.

Cette expérience évolue cette année, brisant la barrière digitale et donnant l’occasion à deux joueurs, Aypierre et Gaspard G, de visiter le parc nucléaire d’EDF. Les deux créateurs ne sont pas désorientés et connaissent même chaque recoin de la centrale qu’ils ont pu explorer au préalable dans le jeu : « Je sais où on est, je connais cet endroit, je l’ai vu dans Minecraft » déclare Aypierre.

Carbon Fighters 2 a déjà conquis le public, récoltant déjà 16,1 millions d’impressions et 87 000 vues sur le site planetminecraft.

De plus en plus de marques cherchent à s’implanter sur les jeux vidéo, notamment pour sensibiliser sur une cause. Avec plus de 3,2 milliards de joueurs toute génération confondue, ce nouveau terrain marketing permet de rendre des sujets importants et quelques fois difficiles à comprendre en véritable jeu pour enfant.

Fiche technique :