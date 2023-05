Les 4 publicités françaises les plus efficaces de 2022 selon Kantar Insights

Voici le palmarès international des Creative Effectiveness Awards 2023.

Cela ne vous étonnera pas, la créativité est décisivel en matière de communication. Cependant, une campagne créative se doit également d’être efficace : ce sont celles qui parviennent à allier ces deux aspects qui ont été récompensées à l’occasion des Creative Effectiveness Awards 2023, dont les résultats ont été révélés par Kantar Insights le 22 mai 2023. Les publicités TV, digitales, presse et affichage internationales de 2022 y ont été passées au crible fin par les yeux des consommateurs, constituant un classement unique ayant comparé plus de 13 000 campagnes.

Parmi les primés des trois catégories de ce prix, quatre font honneur à la communication française :

« KFC Héritage » – campagne TV, imaginée par l’agence Havas France pour KFC France, à la tête du classement TV ;

« The Infinite Parade » – campagne TV pour Disneyland Paris, orchestrée par BETC et diffusée au Portugal, arrive en 9ᵉ position.

« Quand on le sait, on le fait » – campagne affichage et presse, réalisée par l’agence Patte Blanche pour L’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium, qui se place en 9ᵉ position ;

« Raffaello Me Moment » – campagne digitale, créée par Publicis Conseil pour la glace Raffaelo, qui prend la 10ᵉ place.

Le classement par catégories

5 éléments faisant l’efficacité de ces publicités ont été identifiés au cours de l’analyse de Link, la solution de test publicitaire de Kantar. Les émotions, l’évasion, l’humour, la simplicité et l’engagement semblent plaire aux consommateurs, et au-delà de cela, augmenter leur adhésion au discours de marque et leur motivation d’achat. Voilà donc la recette des campagnes créatives ET efficaces !