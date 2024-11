10 tendances marketing à suivre en 2025 selon Kantar

L'année décisive pour ces 10 tendances ?

Kantar dévoile les grandes tendances qui guideront les stratégies marketing et publicitaires dans l’année à venir.

Au programme : l’évolution du marché vidéo, le retail media, la montée en puissance du live commerce, et l’essor d’une consommation durable.

Voici un tour d’horizon des insights clés.

1. La quête du Total Vidéo

Avec la généralisation des smart TVs et le flou entre TV classique et streaming, les annonceurs doivent diversifier leur stratégie vidéo. Si 50 % des spectateurs privilégient le streaming, la télévision linéaire conserve une forte portée. En 2025, les marques devront équilibrer leurs investissements entre diffusion classique, plateformes de streaming, et publicités vidéo sur des plateformes comme YouTube.

Pour en savoir plus sur le Total Vidéo, nous vous recommandons notre Session de rattrapage.

2. Les réseaux sociaux doivent se réinventer

L’attention des internautes est en baisse : seulement 31 % affirment que les publicités sur les réseaux sociaux captent leur attention, contre 43 % l’année dernière. Pour séduire en 2025, il faudra miser sur une créativité audacieuse : musique, humour, storytelling visuel, et innovation dans les formats publicitaires.

3. IA générative : garantir la sécurité et la transparence

L’IA générative suscite un enthousiasme croissant chez les marketeurs (68 % d’opinions positives), mais la confiance reste fragile, tant chez les annonceurs que chez les consommateurs. Transparence des données, pertinence des modèles et fiabilité des outils seront essentiels pour tirer parti de l’IA dans la création de contenu ou l’analyse d’insights.

4. Marketing durable : une priorité collective

Avec 93 % des consommateurs souhaitant adopter un mode de vie plus durable, la durabilité devient un impératif stratégique. Pourtant, le marketing peine encore à transformer cette aspiration en leviers de croissance. En 2025, il sera crucial d’intégrer des actions authentiques et concrètes, à l’image des approches globales de PepsiCo.

5. L’essor des communautés de créateurs

La creator economy, estimée à 250 milliards de dollars, devrait doubler d’ici 2027. Les communautés réunies par des créateurs engagés offrent aux marques une opportunité unique de se différencier et de bâtir la confiance. Le contenu authentique et aligné sur des stratégies globales sera clé pour générer de l’engagement.

6. Inclusion : un levier stratégique de croissance

La diversité et l’inclusion influencent les décisions d’achat pour 8 consommateurs sur 10, notamment chez les Gen Z, Millennials, et populations sous-représentées. En 2025, les marques devront aller au-delà des déclarations et créer des expériences véritablement inclusives, tout en anticipant l’émergence de nouveaux marchés, comme l’Afrique, où 1 personne sur 4 vivra d’ici 2050.

7. Faire face au ralentissement démographique

La faible croissance démographique mondiale pousse les marques à identifier de nouveaux leviers : toucher des segments sous-exploités, répondre à de nouveaux usages, ou encore premiumiser leur offre. Le défi : maintenir leur part de marché tout en recherchant de nouveaux espaces de croissance.

8. Innover pour dépasser les frontières

Les marques élargissent leurs horizons, à l’image d’Oreo ou Ferrero qui se diversifient dans les produits glacés, ou Samsung qui lance des commerces de proximité. En 2025, l’innovation permettra de trouver de nouveaux espaces de croissance, tout en prenant des risques mesurés.

9. Réseaux publicitaires des distributeurs : la montée en puissance

Les Retail Media Networks (RMN), qui permettent un ciblage publicitaire précis grâce à des données first-party, deviendront des piliers stratégiques. En 2025, ils évolueront vers des plateformes de marketing global, notamment pour les marques FMCG, afin de renforcer leur efficacité publicitaire.

Pour en savoir plus sur le Retail Media, nous vous recommandons notre Session de rattrapage.

10. Le live commerce en plein essor

En Chine, le live shopping représente déjà 20 % du commerce total. Ce format, porté par des narrations engageantes et une forte interactivité, séduit les jeunes générations. En Europe, des marques comme Made by Mitchell démontrent son potentiel, avec 1 million de dollars de ventes en 12 heures via TikTok Shop.

Créativité, authenticité et agilité seront les maîtres-mots de cette nouvelle année stratégique. Il ne tient qu’à vous d’en faire usage.