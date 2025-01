Kantar officialise la vente de Kantar Media pour 1 milliard de dollars

Un tournant pour la mesure d'audience ?

Le leader mondial des études de marché Kantar se sépare de sa division média. Alors qu’Ipsos avait semblé être un candidat à la reprise avant de se désister il y a un mois, le fonds d’investissement H.I.G. Capital, qui gère 67 milliards de dollars d’actifs, s’apprête à acquérir cette branche spécialisée dans la mesure d’audience et l’analyse média.

L’opération, annoncée tard dans la soirée du 17 janvier à Londres (siège social de Kantar), valorise Kantar Media à environ 1 milliard de dollars. Le montage financier s’articule autour d’un paiement en numéraire, complété par des investissements liés à la séparation et un earn-out.

Patrick Béhar, actuel CEO de Kantar Media et ancien de Sky, conserve son poste et se montre optimiste : « Il y a un peu plus d’un an, j’ai rejoint Kantar Media en quittant Sky afin d’accélérer la transformation de Kantar Media en une entreprise agile et centrée sur la technologie, capable de façonner l’industrie de la mesure grâce à des solutions cross-média avancées. Cette transaction nous donnerait les ressources et le soutien nécessaires pour accélérer encore notre trajectoire de croissance et renforcer notre position de leader mondial de la mesure et de l’analyse médias. »

Du côté de H.I.G. Capital, Nishant Nayyar, Managing Director, affirme : « Nous serions ravis de devenir les partenaires de Patrick Béhar et de cette équipe de talent. Kantar Media jouit d’une réputation acquise de longue date pour la fourniture de données fiables et essentielles à l’industrie globale des médias. Nous sommes convaincus qu’en devenant indépendante, avec le leadership de Patrick l’entreprise continuera à prospérer et à ouvrir la voie de l’innovation en matière de mesure et d’analyse des médias ».

Chris Jansen, Chief Executive du groupe Kantar, justifie cette cession : « Nous avons structuré Kantar Media pour qu’elle prenne son indépendance opérationnelle dès 2023, lui permettant de consolider sa position de leader mondial dans le domaine de la mesure d’audience. Le projet de partenariat annoncé aujourd’hui avec H.I.G. Capital permettrait à Kantar Media de poursuivre ses investissements en matière de leadership technologique et géographique. »

La transaction, qui reste soumise aux procédures réglementaires habituelles et à la consultation des représentants du personnel, devrait être finalisée courant 2025. Les banques d’affaires J.P. Morgan et Jefferies conseillent Kantar, tandis que Morgan Stanley et ING accompagnent H.I.G. Capital dans cette opération qui marque un tournant dans l’industrie de la mesure d’audience.

Pour Kantar Group, cette cession permet de recentrer ses activités sur les études marketing traditionnelles et l’intelligence artificielle. Quant à Kantar Media, présent dans plus de 60 pays, l’entreprise poursuit sa mue technologique dans un secteur où la mesure cross-média devient un enjeu stratégique majeur.