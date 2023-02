Heetch prive les épaves de Saint-Valentin

Un concurrent de taille pour Frank Martin.

Vous avez honte de courtiser votre date à bord de votre vieux tacot tout rouillé le soir de la Saint-Valentin ? Vous pouvez déjà remercier #HeetchPlease, l’activation imaginée par l’agence joga et lancée par Heetch. Cette initiative invite les propriétaires de vieux véhicules à tweeter une photo de leur bolide avec #HeetchPlease pour bénéficier d’un transport offert le jour J.

Deux films digitaux à retrouver sur YouTube et Facebook mettent en scène une vieille voiture et un scooter abandonnés et font écho à nos souvenirs. Une campagne de stickering sur des véhicules d’Ile-de-France complète l’initiative, permettant aux propriétaires et aux passants de se fendre le capot en découvrant des punchlines aussi incisives qu’hilarantes.

Heetch démontre une fois encore qu’il est le VTC qui met bien ses utilisateurs à l’honneur, même pour la Saint-Valentin. Les propriétaires peuvent donc laisser leurs véhicules vieillissants et rouillés de côté le temps d’une soirée en profitant d’un transport offert.