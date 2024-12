Franck Farrugia, nouveau président de l’UDECAM au sein d’un conseil d’administration renouvelé

"Défendre nos métiers, notre priorité".

Lors de son assemblée générale du 9 décembre 2024, l’UDECAM (Union des Entreprises de Conseil et Achat Média) a annoncé une nouvelle organisation de son conseil d’administration. Franck Farrugia, président d’Omnicom Media Group, prend la tête de cette instance composée de 10 administrateurs, représentant les plus grandes agences médias en France, telles que GroupM, Publicis Media, Havas Media ou encore Dentsu. Ce renouvellement incarne l’ambition de l’UDECAM de défendre l’excellence et la diversité des talents du secteur.

Le nouveau conseil d’administration est constitué : :

• Franck Farrugia (Omnicom Media Group), Président ;

• Eric Boyer (Co-Spirit Groupe), Trésorier ;

• Alexandra Chabanne (GroupM), Administratrice ;

• Anne-Sophie Cruque (Biggie Group), Administratrice ;

• Arnaud Baudry d’Asson (O’connection), Administrateur ;

• Bertrand Beaudichon (MediaBrands), Administrateur ;

• Laurent Broca (Havas Media), Administrateur ;

• Pierre Calmard (Dentsu), Administrateur ;

• Patrick Gouyou-Beauchamps (Values), Administrateur ;

• Gautier Picquet (Publicis Media), Administrateur.

Ce nouvel élan, porté par une vision partagée, vise à consolider le rôle de l’UDECAM en tant qu’acteur majeur du dialogue et de la concertation dans le paysage publicitaire.

Parallèlement, l’UDECAM accueille Heroiks comme nouveau membre, enrichissant ainsi son écosystème de compétences. Reconnu pour son expertise dans la publicité digitale et les médias, l’arrivée de Heroiks illustre la volonté de l’association de renforcer la collaboration entre ses membres pour relever les défis de l’industrie.

Sous la présidence de Franck Farrugia, l’UDECAM affirme son engagement à représenter les intérêts de ses adhérents et à promouvoir une industrie publicitaire innovante et responsable. « Je tiens à remercier Thomas Jamet [le président sortant de l’UDECAM, NDLR] pour le travail accompli ces dernières années, ainsi que les membres de l’UDECAM pour leur confiance collective. Nous sommes convaincus du rôle essentiel que cette association doit jouer dans la vie de notre industrie. À sa présidence, j’aurai pour seule boussole la défense des intérêts de nos métiers. Nous le ferons ensemble, avec l’aide précieuse de toutes les équipes des agences impliquées dans les commissions. […] Notre responsabilité collective est de faire de l’UDECAM un espace de dialogue et d’action pour faire face aux défis de notre secteur. »