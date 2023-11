Coupe du Monde de Rugby : quelles marques ont marqué l’esprit des Français ?

La France n’a pas perdu sur tous les terrains…

Malgré toute l’attention portée à Halloween, qui monopolise les derniers jours d’octobre, un autre type de fête s’est clôturée à ce moment-là (le 28 octobre dernier) : la Coupe du monde de rugby. Malheureusement, malgré le vif espoir des 65 % de Français ayant regardé au moins un match, cette coupe à domicile ne permettra à aucun des joueurs de l’Équipe de France de la ramener à la maison. Les Springboks sud-africains (victorieux de la France en quart de finale au cours d’un match… dont nous ne reparlerons pas ici) ont remporté leur quatrième trophée.

Pour les marques et sponsors de la Rugby World Cup, d’autres enjeux se déroulaient dans les stades et en dehors : ils étaient nombreux à profiter de cet évènement pour s’immiscer dans l’esprit (et le coeur ?) des Français. Qui, parmi eux, a vraiment su tirer son épingle du jeu ?

Ipsos dévoile son “XV de la pub”, soit, les spots publicitaires des sponsors ayant eu le plus d’impact. Un classement réalisé auprès de 500 téléspectateurs grâce à son outil FastFacts. « Les questions posées ont porté sur le souvenir des sponsors, la reconnaissance de 13 activations de communication TV ainsi que leur perception (adéquation, proximité et opinion sur la marque)”, précise Ipsos.

Le cabinet d’études a ainsi pu établir un tableau des performances de ces sponsors sur les bases de cette étude quantitative, et a décidé d’accorder six prix (buzz, visibilité, image, proximité et adéquation), pour les plus méritants d’entre eux :

L’essai transformé du buzz : Société Générale, 61 % de notoriété assistée

L’essai transformé de la visibilité : TotalEnergies, 50 % de visibilité

L’essai transformé de l’image : Volvic, 47 % pour le prix de l’image

L’essai transformé de la proximité : Andros, 31 % pour le prix de proximité de marque

L’essai transformé de l’adéquation : le coq sportif, 51 % des suffrages

De quoi amoindrir quelque peu la peine causée par l’élimination prématurée du XV de France (non !).