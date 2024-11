Baromètre de Noël 2024 RAKUTEN x IPSOS : optimisme et seconde main au rendez-vous 

Et vous, penseriez-vous à la revente ?

Rakuten France et Ipsos affirment, dans leur Baromètre de Noël 2024, que le Black Friday (vendredi 29 novembre 2024) s’impose cette année encore comme un moment incontournable pour les achats de Noël. Près de 8 Français sur 10 envisagent de profiter des promotions, avec un engouement marqué chez les 16-34 ans, dont 92 % prévoient de faire leurs achats durant cette période. Selon l’étude, 75 % des Français adoptent une démarche proactive en anticipant leurs dépenses et en recherchant les meilleures affaires pour gérer leur budget avec soin.

L’étude révèle un optimisme prudent parmi les Français quant à leur pouvoir d’achat en fin d’année. Dans un contexte où chaque dépense est calculée, 49 % des répondants s’attendent à une stabilité de leur pouvoir d’achat, un chiffre en hausse de 11 points par rapport à 2023, et 13 % anticipent même une amélioration.

Cette fin d’année est aussi marquée par un engouement croissant pour la seconde main. 50 % des Français prévoient d’offrir des cadeaux d’occasion ou reconditionnés, un choix motivé par des préoccupations d’abord budgétaires et ensuite écologiques. Les produits culturels, les vêtements, et les jouets figurent parmi les cadeaux de seconde main les plus prisés.

Enfin, les pratiques de cashback et la revente des cadeaux s’intègrent de plus en plus aux habitudes des consommateurs français. Avec un gain moyen de 100 euros en 2023 pour ceux qui revendent les cadeaux indésirables, cette stratégie s’installe comme un moyen efficace de préserver le pouvoir d’achat tout en évitant le gaspillage. En parallèle, 71 % des Français affirment ne pas se vexer si l’un de leurs cadeaux est revendu.