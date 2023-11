Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2023

Déclin de la France en vue ?

Après deux années de Covid plutôt particulières, les temps reviennent enfin à la normale. Cependant, certaines marques vivent encore les conséquences de cette période : que ce soit en bien ou en mal, toutes ne sont pas sortis égalles de cette crise. Et comme si cela ne suffisait pas, cette année a également vu émerger une inflation particulière forte ainsi que des technologies de rupture telles que l’IA, ce qui pourrait, sait-on jamais, amener de nouvelles marques dans le top 100 des marques qui ont marqué 2023, selon Interbrand.

“Le rapport de cette année met en évidence une décélération significative de la croissance des marques. En 2023, la valeur totale des Best Global Brands n’a augmenté que de 5,7 %, marquant une baisse notable par rapport à la hausse de 16 % observée en 2022. À travers des discussions avec plusieurs dirigeants d’entreprises mondiales, j’ai constaté un sentiment commun de pression poussant à jouer la sécurité, entraînant une vague d’incrementalisme et de conservatisme pour la plupart des entreprises.”, relève Gonzalo Brujó, le CEO d’Interbrand.

2023

Le haut de ce classement est assez largement dominé par quatre marques somme toute peu surprenantes : Apple, Microsoft, Amazon et Google mettent en effet une distance difficilement rattrapable entre eux et le 5ᵉ du classement, Samsung, avec plus de 100 milliards de dollars d’écart entre la 4ᵉ et la 5ᵉ position. Microsoft, 2ᵉ du classement, enregistre par ailleurs une croissance remarquable de 14 %, bien au-delà de ses congénères du Top 5 , pour autant, nous ne sommes pas proches du déclin d’Apple, encore leader avec plus de 150 milliards de dollars d’avance.

Top 10

1 – Apple

2 – Microsoft

3 – Amazon

4 – Google

5 – Samsung

6 – Toyota

7 – Mercedes-Benz

8 – Coca-Cola

9 – Nike

10 – BMW

Top 100

Top France

14 – Louis Vuitton

22 – Chanel

23 – Hermès

57 – L’Oréal

74 – Cartier

76 – Dior

78 – Danone

93 – Hennessy

Meilleures progressions

Airbnb 22 %

Porsche 20 %

Hyundai 18 %

Ferrari 16 %

Sephora 15 %

Microsoft 14 %

Intel 14 %

Globalement, les marques ont peu évolué entre cette année et la précédente. Une observation inquiétante si elle se poursuit au fil des années.

Le nouvel entrant

Nespresso

La méthodologie

Pour en savoir plus

Le rapport complet Best Global Brands 2023 est à télécharger sur le site d’Interbrand.