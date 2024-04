LEGO redéfinit son univers de marque pour inspirer créativité et joie

Une identité visuelle qui raconte des histoires.

LEGO dévoile une nouvelle identité de marque ludique conçue pour relier tous les éléments de cet univers, des logos et ensembles physiques aux catalogues, présences numériques, jeux vidéo et outils éducatifs. Imaginée par l’équipe créative interne de la marque, “Our LEGO Agency” (OLA), en collaboration avec la société de conseil en branding Interbrand, cette nouvelle image s’ancre dans ce que LEGO fait le mieux : éveiller la joie et la créativité à travers ses briques iconiques. L’objectif est de rendre chaque interaction immersive, comme une porte d’entrée vers un monde où couleurs, formes et icônes racontent l’histoire de LEGO, visant à établir une connexion plus profonde avec les constructeurs de tous âges.

En coopération avec la fonderie typographique Colophon, l’équipe a développé une police sur mesure nommée « LEGO Typewell », inspirée de l’expression danoise “leg godt”, signifiant « bien jouer », qui a donné son nom à LEGO. En puisant dans les archives de la marque, cette typographie vise à être universellement compréhensible par les enfants du monde entier, reflétant l’engagement de LEGO envers l’apprentissage par le jeu.

Cette nouvelle identité de marque introduit un « système d’emboîtement », faisant écho à la manière dont les briques s’assemblent, transformé en glyphes et icônes numériques permettant à LEGO de concevoir des créations digitales de façon similaire aux constructions physiques. La typographie guide également la palette de couleurs de la marque, s’inspirant des teintes primaires des briques pour peindre son monde en jaunes, rouges, bleus et verts vibrants.

Thomas Holst Sorensen, responsable mondial du design chez OLA, affirme : « Le Groupe LEGO a été le maître de la réinvention constante pendant 90 ans. Jouer avec LEGO offre l’opportunité de découvrir et d’inventer, où vous pouvez toujours créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose de familier. Notre nouvelle ADN de marque reflète ce qui est important pour la marque LEGO. C’est un système beau, simple et bien construit qui unifie et libère à la fois l’expression créative et ludique de notre marque et de nos expériences produit. »