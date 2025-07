Veo 3 signe une pub IKEA… sans IKEA

Une pub qui s’écrit toute seule.

Le 3 juillet, IKEA s’est retrouvé – malgré lui – au centre d’une campagne virale entièrement conçue par intelligence artificielle générative. Réalisée par la créatrice Salma Boukar et publiée sur X, cette vidéo de huit secondes met en scène une boîte IKEA tremblante qui s’ouvre pour laisser place à un montage express de meubles dans une chambre. Aucun texte, pas de signature, seulement un jeté jaune sur le lit et une ambiance chaude et minimaliste, fidèle à l’univers de la marque. Ce spot non officiel, a été produit à l’aide d’un simple prompt rédigé pour Veo 3, l’outil vidéo de Google.

Ce format fait partie d’une série de vidéos similaires circulant actuellement sur LinkedIn, la plupart accompagnées d’un message implicite : « Plus besoin d’agence ». Pourtant, le propos mérite nuance. Si certaines créations se contentent d’une exécution soignée sans idée, d’autres, comme celle de Salma Boukar, témoignent d’une forme de regard créatif, même dans un cadre automatisé. Pour certains observateurs du secteur, l’enjeu n’est donc – encore une fois – pas tant l’outil que l’intention derrière son usage.

La vidéo de Salma Boukar a été générée avec Veo 3, la nouvelle version du modèle vidéo de Google, lancée en France le 3 juillet dernier dans l’application Gemini. Concurrent direct de Sora d’OpenAI, Veo 3 va plus loin en ajoutant sons, ambiances et même dialogues aux vidéos de 8 secondes qu’il génère à partir d’un prompt. Une scène de plage peut ainsi inclure le bruit des vagues et du vent, une poursuite en ville intégrera moteurs, pas précipités et cris. S’il reste encore quelques limites (notamment sur l’audio), Veo 3 franchit une étape supplémentaire dans la simulation du réel.

Disponible via un abonnement Google AI Pro (à 21,99 €/mois), Veo 3 s’utilise directement depuis l’interface Gemini. L’outil intègre des dispositifs de traçabilité comme le filigrane SynthID et s’inscrit dans une logique de transparence sur les contenus générés. Mais derrière les performances techniques, la question reste la même : que reste-t-il de la création si tout le monde peut produire une “pub” ? À ce stade, l’outil impressionne, mais l’idée, elle, reste à écrire.