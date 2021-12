Nonante-cinq : Angèle et Instagram rendent hommage à ses débuts sur la plateforme

L’époque où elle n’avait même pas nonante-cinq likes.

Après s’être retrouvée au cœur de la dernière campagne Spotify Wrapped 2021 au côté de JUL, Angèle se dévoile dans un tout autre registre sur Instagram. La vidéo réalisée par ADEUS retrace son parcours et son évolution de carrière sur la plateforme où « tout a commencé ».

En direct de Bruxelles, nous découvrons les coulisses de son profil Instagram et son ascension fulgurante : de ses débuts en 2015 seule dans sa chambre, en passant par les DM échangés avec le rappeur Damso et son duo avec Dua Lipa. Une vidéo touchante et personnelle à l’occasion de la sortie de “Nonante-Cinq”, son deuxième album studio qui comprend 12 titres traitants des sujets assez intimes comme les ruptures amoureuses, la solitude, ses doutes et ses peines.

Une manière pour la jeune Bruxelloise de remercier la plateforme et sa communauté (3,2 millions de followers sur son compte ) qui ont su l’accompagner depuis les prémices de son succès et continue, aujourd’hui encore, de partager son talent sur la plateforme de prédilection des jeunes générations. Une campagne donnant donnant, qui permet à Angèle de remercier la plateforme pour l’avoir propulsé au rang de figure incontournable de la pop mondiale, et à Instagram de montrer la manière dont elle peut développer la carrière de jeunes créateurs en leur offrant un espace où s’exprimer librement autour de sa passion.