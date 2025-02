Les co-publicités, un nouveau levier pour les créateurs sur Instagram

Un partenariat gagnant-gagnant.

Instagram continue d’étoffer son offre pour les « Creators » en introduisant une nouvelle fonctionnalité : les co-publicités. Conçues pour augmenter la visibilité et les revenus des créateurs de contenu, ces campagnes sponsorisées permettent aux marques de booster des contenus en collaboration avec les influenceurs. Une opportunité à l’heure où 40 % des internautes s’appuient sur les recommandations des créateurs avant d’acheter.

Contrairement aux simples collaborations marquées par une étiquette « partenariat commercial », les co-publicités permettent aux marques de financer la diffusion d’un contenu de Creator afin d’atteindre une audience plus large. Plusieurs options s’offrent à eux : créer du contenu original spécifiquement pour la marque, monétiser un post existant en autorisant son boost ou encore publier un témoignage rapide sous forme de message texte sponsorisé.

Plus les marques investissent dans votre contenu, plus vous pouvez facturer vos prestations, souligne Instagram. Avec cette nouvelle approche, les créateurs peuvent non seulement toucher plus de monde, mais aussi générer davantage de revenus en monétisant chaque interaction avec leur audience.

Les co-publicités offrent une flexibilité précieuse : les créateurs peuvent suivre leurs campagnes actives et inactives et même bloquer l’utilisation de leur contenu si nécessaire. Pour optimiser ces collaborations, Instagram recommande de demander aux marques des insights sur les performances des contenus sponsorisés, afin d’adapter les futures créations aux attentes des annonceurs.