Innocean Worldwide France remporte le Top 5 Scan Book de novembre avec Hyundai

La marque qui court les rues.

L’agence Innocean Worldwide France remporte le Top 5 Scan Book de novembre 2021 en cumulant au total 7 950 points avec sa nouvelle stratégie de sponsoring pour Hyundai.

Partenaire depuis de nombreuses années du sport et des sportifs, le constructeur automobile coréen a voulu, cette année, se positionner comme un des partenaires majeurs du running en France.

C’est donc à l’occasion du semi-marathon de Paris qu’Hyundai s’est vu encourager tous les runners, leur donnant la motivation et l’énergie nécessaire pour qu’ils puissent se dépasser durant la course. Tapis alimentés par la Ionic 5, coup de boost musical avant l’arrivée avec Macadam Crocodile, ou encore massages après l’effort, Hyundai et ses activations ont bien joué leur rôle en accompagnant les runners du début à la fin de la course.

L’ensemble de cette campagne a également été amplifiée en social media par un dispositif d’influence incluant Dorian (Koh Lanta), Vaimalama Chaves (Miss France 2019) et Patrick Mendy (coach sportif). Ces ambassadeurs ont couru avec les couleurs Hyundai lors du Semi de Paris et du Adidas 10K. Leurs communautés pouvaient suivre en live leur course sur leurs comptes respectifs.