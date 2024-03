Votre chat détruit tout chez vous ? IKEA rassure avec humour

La prochaine fois que cela vous arrivera, vous saurez vers qui vous tourner.

Nous connaissons tous IKEA pour ses produits utiles au quotidien et abordables. Nous les connaissons aussi pour les noms suédois délirants de ces mêmes produits. Et nous, professionnels de la com, nous les connaissons sous un troisième aspect qui a des chances d’être moins caractéristique pour le grand public : ses campagnes publicitaires.

Impossible d’ignorer la marque de mobilier alors que ses campagnes sont si fréquemment réussies. C’est le cas de cette dernière série d’affiches réalisée par l’agence INGO Hamburg. Cette campagne part d’un insight simple : certains possesseurs d’animaux de compagnie rechignent à investir dans du mobilier ou de la décoration trop onéreux, conscients du risque de les voir se faire briser en mille morceaux par leur animal.

Cependant, ce problème n’en est pas un avec IKEA. Se positionnant dans le milieu de gamme des magasins de mobilier, mais pour des prix très abordables, la compagnie affirme ici qu’un produit cassé n’est pas un souci… car vous aurez toujours les moyens de le remplacer avec IKEA.

Une approche qui, bien que stratégiquement pertinente, ne rentre pas exactement dans la logique de ralentissement de la consommation à laquelle visent certains d’entre nous… Ceci dit, si nous pouvions empêcher nos animaux de n’en faire qu’à leur tête, on le saurait déjà. Cette campagne touche un des tabous de la pub : elle montre le produit endommagé, et parvient à contourner son état pour positionner la marque. Une démarche publicitaire et créative intéressante, qui pourrait se faire se retourner plus d’un passant.

Cette campagne sera diffusée dans plusieurs pays du Moyen-Orient sous forme d’affichage, de print, d’affichage digital (DOOH) et sur les réseaux sociaux.