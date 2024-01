IKEA se lance dans le textile éco-responsable à partir d’uniformes 

VÄXELBRUK… 32 points au Scrabble !

De 2020 à 2022, IKEA a introduit un nouveau design d’uniformes. Au lieu de jeter les anciens, la marque a décidé de les réutiliser et de les recycler pour en faire des nouveaux produits IKEA – une démarche qui se veut éco-responsable.

Des matériaux et chutes de tissus ont été mélangés afin d’atténuer ces couleurs vives du drapeau suédois – pour une collection plus esthétique et accessible aux goûts de chacun.

La collection VÄXELBRUK sera disponible en Europe à partir de février 2024, offrant aux consommateurs une option durable pour décorer sa maison tout en soutenant cette démarche de recyclage.

Avec cette action, IKEA ajoute une nouvelle vis à sa démarche RSE. En 2021, par exemple, la marque suédoise permettait, à travers des catalogues de bricolage, de donner une seconde vie à ses meubles.