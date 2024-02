Annie Leibovitz & IKEA exposent à Paris pour la Fashion Week

Une collaboration au long cours.

IKEA s’invite à la Fashion Week parisienne automne-hiver 2024 avec un événement baptisé IKEA+, qui se tiendra du 29 février au 3 mars au 28 rue de Lappe, la célèbre rue de la soif du quartier Bastille. Au cœur de cette initiative, une exposition intitulée « Life at Home », réalisée en collaboration avec Annie Leibovitz, célèbre photographe de mode américaine et première artiste en résidence pour IKEA. Leibovitz dévoilera une série de 25 portraits mettant en scène la vie à domicile dans divers pays, tels que l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les photos de l’Allemagne et du Japon ont déjà été révélés.

L’événement sera également l’occasion pour plus de 30 artistes de se produire en collaboration avec la webradio Rinse France. Parmi eux, des noms comme Andy4000, Anetha, et Miley Serious promettent d’enflammer l’atmosphère. IKEA en profitera pour présenter TESAMMANS, sa nouvelle collection de design conçue avec Raw Color, le duo de designers, qui explore l’impact émotionnel de la couleur dans l’habitat. En parallèle, la formation de mode alternative Casa93, réunissant de futurs talents, mettra en lumière six projets uniques mêlant mode et décoration d’intérieur.

Des conférences et workshops complèteront cette programmation, avec la participation de designers IKEA et créateurs, tandis qu’un restaurant éphémère proposera une fusion culinaire – accrochez-vous – entre bistrot français et spécialités IKEA. Un évènement qui semble être conçu dans son ensemble pour attirer la jeunesse. Vous savez, celle qui ira dans un grand hangar bleu et jaune pour équiper son premier, deuxième et huitième appartement.

Le Japon et l’Allemagne d’Annie Leibovitz