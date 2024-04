Mesure des émotions et expérience client : Igonogo vous invite à une grande soirée débat

Rendez-vous le 24 avril à la Caserne à Paris !

Derrière les choix des consommateurs, il y a toujours des émotions. Des choses qui sont dites, et d’autres qui ne le sont pas. Même lors d’un focus group. Or, aujourd’hui, tout cela se mesure de façon efficace et précise grâce aux sciences comportementales et à la technologie. C’est l’approche d’Igonogo, comme nous le racontions dans notre interview avec Salomon.

Afin d’ouvrir la discussion, Igonogo organise un rassemblement exclusif et premium : le Customer Emotion Summit, le mardi 23 avril 2024 à partir de 18h30, à la Caserne à Paris.

Que ce soit pour découvrir des opinions différentes ou affiner la vôtre, ce programme s’annonce complet : conférence, table ronde et cocktail dinatoire où professeur émérite, experts et passionnés auront tour à tour la parole, et vous n’aurez pas de quoi vous ennuyer. Prenez garde, ceci-dit, car les places sont limitées pour assister à cet évènement dans lequel de nombreux noms sont annoncés (tandis que d’autres restent des surprises). Heureusement, celui-ci est disponible en préinscription dès maintenant.