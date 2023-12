Les 5 pépites martech de la Winter Edition – lesBigBoss 2023

La Réclame, envoyé spécial à Tignes.

Du 1ᵉʳ au 3ᵉ décembre, la Réclame a eu plaisir à couvrir pour la première fois lesBigBoss. Nous y avons apprécié la qualité du networking — de tous les instants, de la Gare de Lyon jusqu’aux pistes de ski — et le côté business assumé de cet événement dont la marque de fabrique vient des meetings entre 400 décideurs (annonceurs mais pas que) et plus de 250 sociétés partenaires, « matchés » grâce à un algorithme propriétaire. Aux BigBoss, on y fait du business de façon aussi conviviale qu’assumée. Et ce côté direct est fort appréciable dans un contexte B to B.

Comme à son habitude dans ce type d’événements, la Réclame a arpenté le palais en quête de solutions innovantes. En voici un échantillon avec les X startups, scaleups et prestataires qui nous ont convaincus.

Igonogo

Igonogo a pour mission de réinventer les enquêtes en lignes, en se basant sur une approche révélant les émotions et les non-dits. Qui a dit qu’un sondage devait se faire via un basique formulaire ?

Addingwell

Cookieless ? Adblocking ? Même pas peur ! Addingwell a trouvé la parade pour vos tags GTM (Google Tag Manager) englobant entre autres Google Analytics : il suffit de les stocker côté serveur et non côté utilisateur. À la clé, davantage de qualité et de quantité dans les visites mesurées.

Partoo

Réalisant 30 millions de CA, Partoo est déjà plus qu’une startup. Partoo permet de gérer la présence en ligne des enseignes, magasin par magasin (avis, fiches Google Maps, etc.), mais aussi leur marketing conversationnel.

Thinkz

Thinks a l’ambition d’utiliser des capteurs IoT dans le plus d’endroits possible pour délivrer une information de qualité aux consommateurs : ouverture, stock et affluence des magasins, trafic, places de parking. Le pari est de taille mais ne semble pas effrayer cette startup israélienne.

Monetize Angels

Il fallait y penser : Monetize Angels permet aux e-commerçants de monétiser avec des publicités leurs pages de confirmation de commande. C’est-à-dire générer de la valeur sur une page, où a priori, on se dit au revoir. LesBigBoss ont permis à Interflora et à Monetize Angels de se rencontrer il y a 6 ans. Avec des millions d’euros de chiffre d’affaires incrémental généré depuis.

Avons-nous oublier d’autres pépites ? N’hésitez pas à nous envoyer un email : [email protected]