Naïveté, patience et coaching : comment Matthieu Reinartz fait croître son agence, Hungry and Foolish

5e épisode parmi 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 est un format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce cinquième épisode, nous invitons Matthieu Reinartz, le président et cofondateur de Hungry and Foolish. Quand Matthieu Reinartz évoque des croissances annuelles « de +15 %, +20 % ou +30 % » pour son agence, il en parle avec la modestie de celui qui aurait bouclé un exercice à +0,5 %. Ne lui parlez pas de croissance exponentielle. Et pourtant, avec plus de 11 millions de chiffre d’affaires au dernier bilan (2021-2022), la croissance de son agence est supérieure à +17 %. « Mais la « méthode Reinartz » ne repose pas seulement sur la discrétion, la naïveté est également un facteur décisif pour celui qui s’est lancé dans la communication en 2006, presque par hasard, alors que ses études s’achevaient. Quand on ne connaît rien à la publicité, s’octroyer une place dans ce secteur nécessite un regard candide, « même si cela prend un peu plus de temps« . Pour expliquer ce succès qui se pérennise depuis 16 ans, Matthieu Reinartz fait également l’éloge de la fidélité et du coaching dans cette nouvelle interview 12-20. Votre plus sage décision de la journée sera donc d’appuyer sur play !