JAILADALLE : Linkee combat la précarité alimentaire des étudiants

La dalle de réussir, la dalle de s’en sortir, la dalle tout court.

De nos jours, la précarité étudiante n’est plus un secret. Pourtant, ce qui se sait moins, c’est la gravité qu’elle peut atteindre. Quand on sait que 79 % des étudiants précaires ne mangent pas à leur faim, ou que 3 étudiants précaires sur 4 ont moins de 100 euros par mois pour s’alimenter, s’habiller, se soigner ou encore se cultiver, cela à de quoi faire mal à cœur. Plus de chiffres sont à retrouver dans les études annuelles de l’association.

Heureusement, il existe des organismes qui ont pour objectif d’apporter leur aide là où l’état a échoué. C’est par exemple le cas de Linkee Entraide Étudiante, une association d’aide alimentaire. Consciente de la gravité de la situation, celle-ci lance la campagne #JAILADALLE le 20 mai, dans l’objectif de sensibiliser la population et de générer des dons.

Officiellement, ces visuels ont été shootés dans les frigos de véritables étudiants précaires. Les étudiants qui verraient la campagne sont d’ailleurs invités à envoyer leurs propres frigos en photo sur les réseaux sociaux, qu’ils soient aussi propres que ceux de ces visuels ou non.

Réalisée par Hope Paris, cette campagne sera d’abord à retrouver en affichage classique, puis à partir du 21 mai sur tout le réseau MediaTransports. Sans surprise, on peut également retrouver cette campagne aux abords des campus étudiants qui sont les premiers concernés.

“Le terrain nous dit chaque jour la même chose : la situation est critique et nécessite une action urgente, concertée et collective, pour répondre aux besoins alimentaires d’une jeunesse qui a la dalle. La dalle de réussir, la dalle de s’en sortir, la dalle tout court.”, affirme dans un communiqué Julien Meimon, président-fondateur de Linkee.

