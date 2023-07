Comment YSL Beauty génère des millions de vues en pariant sur des artistes émergents

Push the boundaries.

Casting de talents international, coachs experts trié sur le volet, jury 100 % féminin et reconnu par ses pairs, plateforme dédiée, capsules vidéo sous forme de série documentaire, quand YSL Beauty lance la première édition de son programme de mentoring dédié à l’art et la culture, c’est une œuvre à elle seule.

Depuis quelques années maintenant, les Maisons de luxe s’engagent en soutenant les talents émergents, la marque YSL Beauty entend bien casser les codes à travers ce premier prix récompensant l’audace, la transformation et la rupture à travers un art.

Barka Zerouali, fondatrice de Hope.Paris nous raconte les coulisses de ce programme hors norme.

La genèse

Depuis 2020, la marque YSL a la volonté de soutenir les talents de demain, et ce, dans des domaines spécifiques comme la danse, le gaming et la musique. Trois documentaires réalisés par Laura Marciano voient alors le jour avec la gameuse Jasmine, la DJ Chloé Caillet et la danseuse et chorégraphe Badgyal Cassie signant la véritable naissance du projet Push The Boundaries.

La campagne digitale fonctionne si bien que plusieurs pays/villes s’approprient le concept. En tout, ce sont finalement 15 documentaires Push the Boundaries qui essaiment en local et génèrent + de 25 millions de vues. “Ce fut le premier mouvement de YSL Beauty pour accompagner les talents de demain et surtout, suivre les artistes qui cassent les codes que la société veut imposer, que ce soit socialement ou culturellement”, rappelle Barka Zerouali.

Fort de ce succès, on songe déjà à une suite : ce sera le Push The Boundaries Prize, pensé avec Fouede Zabaiou de l’agence de production NoFilter, spécialisée dans l’entertainment. Le binôme imagine le concept et l’aspect artistique “main dans la main” avec YSL. Plus qu’un programme de mentoring, un concours est mis en place avec l’idée d’aller encore plus loin pour “soutenir ces talents, les mettre en avant et surtout les aider à réaliser leurs rêves”.

6 talents sont castés à l’international (New York, Ibiza, Paris et en Allemagne) avec CRUSH Prod, 2 par catégorie/communautés de passionnés (musique, danse et gaming). Forums, groupes en ligne, associations sont sondés pour trouver des profils qui performent dans leur domaine, mais ont néanmoins besoin d’un tremplin médiatique. “Elles ont toutes gagné par la visibilité qui leur a été apporté et la mise en lumière offerte par YSL Beauty”, souligne Barka Zerouali.

3 coachs sont sélectionnés pour les mentorer :

– Jaxon Willard, danseur professionnel qui a performé aux côtés de Rihanna au Super Bowl ;

– Chloé Caillet, DJ faisant partie de la première série documentaire Push The Boundaries ;

– HoneyPuu gameuse et streameuse Twitch HoneyPuu.

La campagne

La campagne s’est déroulée exclusivement en ligne sur le compte Instagram de YSL Beauty et la chaîne YouTube de la marque, comme les sessions de coaching. Bande-annonce, teaser, présentation des coachs, talents et du jury, vote, tout s’est passé en ligne.

Vidéos sessions coaching

Le vote s’est déroulé sur la plateforme pushtheboundariesprize.com : il suffisait de mettre un cœur sous le profil de l’une des six talents. Un huissier a ensuite comptabilisé les votes.

“J’adorerais qu’il y ait une 2e saison, j’aime faire de la publicité utile, de la transformation positive, d’où le nom de ma nouvelle structure, Hope.Paris. Dans les vidéos de la campagne, les produits YSL sont quasi inexistants, ce n’est pas le but ici.”

Les résultats

– 5 millions de vues en une semaine pour les publications Push The Boundaries sur Instagram ;

– + de 30 retombées presse dans des magazines internationaux et français – Cosmopolitan, Journal du luxe, HypeBeast, etc. ;

– 30 000 euros de prix : la lauréate a été désignée via un vote du public (70% des voix) et le jury composé de trois artistes (les 30% restants) : Agathe Mougin, Miyu et Rita.

“S’il y a eu une gagnante, les talents étaient toutes bienveillantes entre elles. Au-delà de la transmission entre le coach et les talents, il n’y avait pas de compétition, juste une bonne énergie, se félicite Barka Zerouali. Ça prouve qu’il y a de l’espoir pour ce type de projet à impact positif.”

Les clés de réussite

La collaboration

“Nous avons travaillé main dans la main avec YSL Beauté et NoFilter. Je suis pour réunir autour d’une table les experts dans leur domaine, comme Bouchra Réjani qui a lancé the Voice il y a très longtemps.”

L’audace

“Ce programme a vu le jour grâce à l’aide de Flavie Bromet, communications & digital engagement director pour YSL Beauté, qui a porté le projet en interne. Il faut de la volonté et de l’engagement pour porter de tels concepts. C’est positif que les marques osent et repoussent les limites.”

La cohérence

« C’est un projet en totale cohérence avec l’ADN de Hope.Paris. Les idées peuvent venir de n’importe qui, de n’importe où.«