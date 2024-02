Médecins du Monde appelle à lutter contre l’environnement

Une nouvelle génération de communicants.

À l’occasion du concours des Mlle Pitch Awards en juin 2023, l’agence Mlle Pitch a mobilisé plus de 700 étudiants et freelances afin de répondre au brief de Médecins du Monde. Des élèves de l’ISCOM,, plus précisément du programme Quatre, ont remporté la compétition, leur permettant de voir leur campagne diffusée durant six mois sur les quais du métro parisien et dans les grandes gares de France, grâce au partenariat avec la régie Mediatransports.

Valérie Decamp, directrice générale de Mediatransports, partenaire du concours depuis 2016, exprime sa satisfaction en déclarant : “C’est à nouveau une grande joie cette année de soutenir le concours et de mettre à l’honneur la créativité des jeunes étudiants, au service de Médecins du Monde, qui intervient au quotidien en France et à l’international pour garantir ce droit fondamental qu’est l’accès aux soins. Valoriser l’association Médecins du Monde grâce à la créativité et à la contribution des jeunes générations répond à notre volonté de rendre la publicité utile à l’intérêt général et à la sensibilisation sur les sujets majeurs de notre société auprès de toutes les cibles.”

L’ONG médicale souhaitait sensibiliser le public sur l’impact des environnements nocifs sur la santé des individus les plus vulnérables. Elle réaffirme son engagement en faveur du droit universel à la santé et des actions contre les environnements néfastes sur les lieux de travail et de vie.

Léa Kauffmann, Sam Salou, Valentin Bosle, Calvin Peigne, les vainqueurs du concours ont séduit les jurés avec leur projet “Luttons contre l’environnement”. Leur campagne ne se contente pas de s’aligner sur les discours habituels, mais ose se démarquer en affirmant un combat contre l’environnement lui-même.

Olivier Altmann, président du jury, souligne l’impact de cette approche originale : “J’ai personnellement bien aimé cette campagne, car même si elle montrait comme les autres des images négatives, elle interpelle en osant affirmer lutter “contre” l’environnement. Dans un contexte où toutes les marques et associations prétendent agir « pour » cela nous a semblé simple et impactant. Une campagne qui suscite la polémique permet parfois d’avoir un écho médiatique qu’un petit plan média ne permet pas.”

Les écoles de communication sont de plus en plus sollicitées pour des concours et projets briefés par des annonceurs et des agences, c’est un très bon moyen d’être mis à l’épreuve, face à un exercice qui crée un réel enjeu et impact dans sa réalisation. En alliant créativité et engagement sociétal, cette campagne est un appel à l’action de la nouvelle génération.