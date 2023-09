Après Levis, Celio met tout le monde à Poil

Toutes (te)nues et tous bronzés.

Après avoir marqué son passage dans le village de Levis, dans l’Yonne, avec une distribution de jeans gratuits, Celio reprend la route, déterminé à partager sa passion pour la mode à Poil, nichée en Bourgogne-Franche-Comté. La date est fixée, réservez votre agenda pour le samedi 23 septembre à 14h et rendez-vous au pays des Pictiens et des Pictiennes (et non, les habitants ne sont pas surnommés les “poilus”).

Cette journée spéciale transformera une fois de plus Celio en un véritable marché de la mode. Des t-shirts tendance, des chemises élégantes, des sweats confortables, des pantalons stylés et, bien sûr, des jeans à la pointe du style seront à la disposition de tous les habitants de Poil et des visiteurs de passage. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les tranches d’âge et toutes les occasions. Des experts en mode seront également sur place pour vous aider à trouver l’outfit parfait et répondre à toutes vos questions sur les dernières tendances.

Cette opération, baptisée “Même à Poil, on porte du Celio”, est orchestrée par l’agence Herezie. Elle ne se limite pas à l’événement du 23 septembre, mais s’étend du 12 septembre au 16 octobre. Alors, profitez-en, c’est à seulement trois jours de marche de la capitale.