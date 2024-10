SeLoger mise sur les jeux de mots d’interphones

Colet, Serret font-ils soirée commune ?

Créatifs en agence, on a dû vous répéter maintes et maintes fois de faire attention avec les jeux de mots, que ceux-ci étaient passés de modes et ringards. Et pourtant… Ces derniers peuvent toujours briller, bien réalisés, et SeLoger le prouve dans sa dernière campagne. Préparez-vous à donner tort à votre directeur de création lors de votre prochaine réunion…

Terrain glissant mais amusant, les jeux de mots sont au cœur de la dernière campagne SeLoger, réalisée avec Herezie, qui joue sur les noms parfois lourds à porter de nos voisins. Quoique monsieur Nénu et Phare sur un même palier, ça irait encore.

Cet encart sera présent vendredi et samedi 11 et 12 octobre dans les journaux Le Parisien, Aujourd’hui en France, Le Parisien Week-end et Society, pendant que les comptes Instagram et LinkedIn de la marque relayeront les visuels.