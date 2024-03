Celio fait appel au FOOH pour envahir la France

Une campagne hors-norme, normal.

Alors que le printemps pointe le bout de son nez, la saison du jean, pilier intemporel de nos dressings refait surface. C’est dans ce contexte que Celio a décidé de lancer une campagne XXL. La marque s’engage dans une démarche pour célébrer le denim dans toutes ses formes et surtout toutes ses tailles. La campagne intitulée « Les jeans Celio ont tout des grands, normal » se déroule du 6 au 26 mars sur les réseaux sociaux.

Cette initiative prend vie à travers la technique du FOOH, Fake Out Of Home, des vidéos 3D plus vraies ou plutôt fausses que nature. Les jeans Celio ont été mis en scène devant des monuments historiques et emblématiques de France tels que la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, le Pont du Gard et d’autres. Une chose est sûre, les touristes et les passants ne manqueront pas ces jeans… à condition qu’ils soient sur leurs téléphones, tout cela étant virtuel.

La campagne se déplacera aussi dans les vitrines des magasins de la marque, offrant l’opportunité aux consommateurs de découvrir les jeans géants en allant faire leur shopping. Mais ce n’est pas tout, pour marquer le coup, Celio et l’agence Wild Buzz proposent une campagne encore plus hors-norme. Imaginez un jean, d’une taille démesurée, s’élevant dans le ciel de Bordeaux, Lyon et Paris grâce à des ballons dirigeables. Le tout accompagné de pas géants sillonnant les rues des villes pour mettre mener à une surprise sûrement gigantesque…

Et comme si la démesure ne suffisait pas, Celio frappe fort en s’associant au basketteur Français Vincent Pourchot, connu pour être l’homme le plus grand de France. Une collaboration de taille – sans mauvais jeu de mot – qui verra le joueur réaliser un match de basket en jean.

Celio pousse sa campagne de A à Z et dépasse les limites de la mesure, car pour la marque, c’est la taille qui compte.