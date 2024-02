Les macarons au ketchup de Heinz et Fauchon pour la Saint-Valentin 

Saint-ValentHeinz.

À l’approche de la fête des amoureux, deux figures culinaires emblématiques unissent leurs forces pour offrir une expérience culinaire unique. Heinz, le maître des sauces, et Fauchon, l’expert de la pâtisserie, présentent leur création unique et originale : le Tomacaron.

Cette invention marie les saveurs sucrées et acidulées de fruits rouges, rhubarbe et gingembre, en harmonie avec le célèbre ketchup de la marque. En associant la recette de macaron Fauchon et le goût de Heinz, les amateurs de ketchup peuvent s’attendre à tomber amoureux dès la première bouchée. Un véritable mariage présenté dans une boîte de huit macarons, prêts à être dégustés et partagés avec votre moitié.

Le Tomacaron pourra être apprécié avec le cocktail « l’inattendu » créé par le mixologue Jean-Baptiste Launey. Une union entre un macaron et une boisson, tous deux aux saveurs de Ketchup Heinz. Pour vivre cette expérience, rendez-vous au Grand Café Fauchon place de la Madeleine à Paris le 14 février 2024, entre 15h et 18h30.

Sébastien Monceaux, chef exécutif de Fauchon, déclare : « Dès le départ, nous avons adoré cette idée passionnante d’associer le Tomato Ketchup Heinz aux macarons Fauchon. L’élaboration minutieuse de la recette finale de notre « Tomacaron« a été un défi pour trouver le bon équilibre, chaque ingrédient devant jouer un rôle important dans cette symphonie gustative.”

Alors, à une bouchée de déclarer sa flamme ?