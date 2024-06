Heetch et Kool Shen vous invitent à passer le périph’

J't'explique, c'que j'kiffe, c'est de traverser le périph’.

Pas besoin d’être un parisien très aguerri pour savoir que le périphérique, entourant la capitale, constitue la frontière entre Paris et sa banlieue. Cette simple route crée une séparation nette entre les deux côtés, et parfois même, une certaine défiance entre les habitants de l’un et de l’autre.

Quand on est une marque de VTC comme Heetch, on a le parfait moyen de mettre un pied de chaque côté, grâce aux nombreux allers et retours des taxis. En effet, 80 % des courses de Heetch sont en provenance ou à destination de la banlieue.

Dans un film produit par Sully Selif, la marque présente les portes du périphérique sous tous leurs angles. Porte de Clichy, Porte de Saint Cloud, Porte d’Issy, Paris est couronnée de différentes ouvertures, qui permettent aux habitants d’accéder à la banlieue et inversement. Grâce à cette campagne, Heetch souhaite redorer l’image de ces quartiers, souvent mal vus ou considérés comme peu fréquentables.

Accompagnée d’un rap de KOOL SHEN (moitié du groupe Suprême NTM avec Joey Starr), qui n’est autre qu’une ôde à la rencontre, cette publicité tente de désamorcer la défiance et de solliciter le partage.

BETC, qui a réalisé la campagne, l’a également déclinée dans une série d’affiches jouant encore une fois sur le vocabulaire des portes.

Diffusée à partir du 3 juin, cette campagne a les clés en main pour ouvrir les esprits et rappeler qu’au-delà des portes de Paris, qu’il suffit d’emprunter, il y a de belles rencontres à faire.

