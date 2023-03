Les IA génératives entretiennent le sexisme

Pour y remédier, un biais apportant davantage de diversité ?

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le mouvement féministe et humaniste #JamaisSansElles lance la campagne “L’intelligence artificielle entretient des stéréotypes bien réels” réalisée par l’agence Havas Paris pour alerter sur les biais sexistes des IA.

Diffusée par plusieurs régies un peu partout en France, la campagne sonne l’alerte sur une dérive sexiste : en utilisant l’intelligence artificielle génératrice d’images, les requêtes “neutres” révèlent en grande partie les hommes lorsqu’il s’agit d’imaginer des professions prestigieuses et les femmes – la plupart du temps sexualisée – quand il est question de métiers moins “remarquables”. L’IA n’exécute en réalité que des statistiques reliées à des données factuelles. Selon une étude du cabinet Heidrick & Struggles, « actuellement, seuls 5 % des directeurs généraux dans le monde sont actuellement des femmes« . D’après Dares Analyses, la branche du secrétariat reste, quant à elle, un secteur essentiellement féminin. En se basant sur les données existantes d’apprentissage (dataset pour les intimes), l’IA continue d’alimenter la ségrégation professionnelle liée au sexe, pourtant en baisse depuis maintenant 30 ans.

Alors on est en droit de s’interroger, “Comment les femmes pourront-elles échapper aux stéréotypes, si les IA les y cantonnent et les invisibilisent dans les postes de pouvoir ? Ou en proposent des représentations presque systématiquement hypersexualisées ?”. Un début de réponse est trouvé par l’association : ELLA. Ce bot informatique conçu en 2018 en collaboration avec Flint est la première agente intelligente au service de la mixité. La campagne s’accompagne d’un clip de présentation, de prints et d’une multitude d’informations sur le sujet ainsi qu’un ensemble d’actions concrètes pour promouvoir l’égale participation et visibilité des femmes. Si mettre en œuvre des démarches d’équité est une nécessité, cela requiert de facto un vrai travail d’Équipe.