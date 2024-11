Label Emmaüs transforme la seconde main en cadeaux uniques avec Havas

La sobriété serait-elle le meilleur cadeau ?

Face à une consommation de masse dominée par l’ultra fast fashion et les produits low cost, Label Emmaüs réagit pour les fêtes de fin d’année. La marketplace solidaire lance l’opération, « Des Histoires pour Noël », qui transforme les cadeaux de seconde main en objets uniques, porteurs d’émotion et de sens.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle et en collaboration avec Havas Paris Social, Label Emmaüs propose de sublimer les objets en racontant leur histoire. Inspirée par l’expérience « Significant Objects », cette campagne met en lumière la valeur émotionnelle des produits d’occasion. Chaque objet, de la chaise ancienne à la poupée vintage, voit sa vie narrée pour devenir un cadeau authentique, loin des standards jetables du commerce traditionnel. Une démarche qui s’accompagne d’un soutien à l’emploi en réinsertion et à la formation numérique.

Fans de publicité, cela vous rappellera peut-être la fameuse lampe d’Ikea.

En proposant plus de 2 millions d’objets issus du réemploi, Label Emmaüs s’adresse à une société en quête de sobriété et d’engagement. Avec cette campagne multicanale, déployée du 21 novembre au 25 décembre, l’objectif est clair : encourager les Français à réinventer Noël en offrant des cadeaux durables et solidaires. Un triple bénéfice pour l’humain, la planète, et l’économie sociale.