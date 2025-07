Le Crédit Mutuel produit un spot TV dans 5 pays en une journée grâce à l’IA générative

Un plan, cinq pays.

Crédit Mutuel innove dans sa dernière campagne TV en s’appuyant sur une production fondamentalement repensée grâce à l’intelligence artificielle. Conçue par l’agence Havas Paris Seven et réalisée par l’acteur et réalisateur Yvan Attal, la campagne met en scène cinq destinations internationales du Brésil au Japon, en passant par New York, sans qu’aucun acteur ne quitte le plateau de tournage. Pour relever ce défi, la production s’est appuyée sur l’intelligence artificielle afin de générer des décors numériques projetés sur des écrans LED, recréant avec précision ces différents environnements. Une méthode qui remplace les déplacements physiques coûteux et complexes, tout en offrant un rendu réaliste à l’écran, fidèle aux lieux représentés.

Au-delà des décors, la campagne innove également dans le traitement des voix pour les versions internationales. Le procédé utilisé consiste à enregistrer des locuteurs natifs dans chaque langue, puis à utiliser l’intelligence artificielle pour mapper leur intonation sur la voix originale des comédiens français. « L’IA a permis de préserver le jeu d’origine et le timbre des acteurs tout en garantissant une prononciation authentique », expliquent les équipes de production. Cette méthode hybride, qui dépasse le simple doublage, conserve l’émotion et le rythme de la performance initiale, tout en s’adaptant parfaitement aux différentes langues.

Dans un secteur bancaire où les normes et la rigueur juridique sont capitales, cette approche technologique est un exemple de production maîtrisée. Le réalisateur Yvan Attal souligne les bénéfices concrets de l’IA sur la production : « Sans IA, on ne l’aurait pas fait. Ce n’était pas du tout le même coût de production ». En condensant en une seule journée un tournage qui, traditionnellement, aurait nécessité plusieurs jours de déplacement et de logistique à l’étranger, l’IA fait gagner en rapidité, en flexibilité et en contrôle budgétaire.

Au-delà de l’aspect économique, cette campagne marque une étape dans la transformation des modes de production audiovisuelle. En combinant décors virtuels et adaptation vocale automatisée, elle illustre comment l’intelligence artificielle peut faciliter la création tout en respectant les contraintes de production et les exigences strictes du secteur bancaire. Plus qu’une simple innovation technologique, c’est une nouvelle manière de raconter une histoire, avec efficacité, authenticité et une précision jusque-là difficile à atteindre.

Cette démarche ouvre également des perspectives plus larges pour l’industrie publicitaire. En minimisant les déplacements et la durée des tournages, elle peut contribuer à réduire l’empreinte environnementale des productions audiovisuelles. La méthode utilisée pour l’adaptation multilingue offre une alternative plus fidèle aux performances originales, et pourrait à terme modifier les pratiques habituelles du doublage.

Plus qu’un simple gadget technologique, l’IA devient ici un levier concret pour répondre aux enjeux contemporains de production : maîtriser les coûts, limiter l’empreinte carbone liée aux déplacements, tout en garantissant un rendu esthétique et narratif fidèle. Cette expérimentation signée Crédit Mutuel et Havas Paris Seven ouvre la voie à des pratiques nouvelles, qui pourraient rapidement se généraliser dans un secteur où innovation et contraintes économiques cohabitent.

