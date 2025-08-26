Canal+ célèbre les bébés conçus lors des grandes victoires

Par Iris M. le 26/08/2025 - Agence : BETC

Temps de lecture : 2 min

Attendez-vous à un baby-boom à Paris fin février 2026.

Pour sa rentrée sportive, Canal+ a choisi de mettre en avant… la chambre à coucher. Ou plutôt un mythe persistant : les grandes victoires sportives déclencheraient des vagues de naissances neuf mois plus tard. Ce phénomène, surnommé « bébés de la victoire », sert de fil rouge à la nouvelle campagne signée BETC.

Réalisé par Julie Navarro (BIG), le spot prend les atours d’un faux documentaire où supporters, parents et même une sociologue fictive débattent de la théorie. Une mise en scène légère, très“esprit Canal” (publicitairement parlant), qui s’était déjà distinguée par ses pastiches

Derrière la blague, la chaîne met en avant son portefeuille de droits de diffusion : Top 14, Formule 1, MotoGP et les trois compétitions européennes de football. Autant dire les piliers de son offre sportive. Canal+ revendiquait 26,4 millions d’abonnés dans le monde fin 2024 (dont environ 9,5 millions en France, selon Vivendi), en progression modeste face à la poussée des plateformes. Le sport demeure son principal moteur d’abonnements, mais aussi son talon d’Achille financier : les droits télévisés du football européen dépassent désormais les 5 milliards d’euros par cycle au niveau continental, un poids considérable pour tous les diffuseurs.

Dans ce contexte, la campagne joue sur une émotion consensuelle — la joie partagée d’une victoire — pour rappeler que Canal+ reste un point de ralliement

La campagne sera diffusée à la télévision du 24 août au 14 septembre, avec deux films de 35 secondes, et relayée en digital par un format de 60 secondes et quatre déclinaisons de 22 secondes. 

Crédits

ANNONCEURCANAL+
Responsable AnnonceurÉmilie Pietrini
Responsable AnnonceurCéline Pontygayot
Responsable AnnonceurLaurent Ferry
Responsable AnnonceurJay Kandiah
AGENCEBETC
Responsable AgenceBertille Toledano
Responsable AgenceMathilde Lançon
Responsable AgenceAdrien Bletton
Responsable AgenceCamille Mathurin
Président et Chief Creative OfficerStéphane Xiberras
Executive Creative DirectorNicolas Lautier
Directeur ArtistiqueRomain Arrigoni
Concepteur RédacteurEllynore Attia
Planning StratégiqueSébastien Houdusse
Planning StratégiqueMia Assor
TrafficNina Kaufman
Creative ProducerSlim Trabelsi
MAISON DE PRODUCTIONBIG
RéalisatriceJulie Navarro
PRODUCTION SONPROSE ON PIXELS
HEAD OF MEDIAHAVAS Média

