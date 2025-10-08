Orange Business choisit l’humour pour parler d’IA

Sans voix, pas sans humains.

Un gardien de musée paniqué face à des voleurs pris sur le fait, un CEO à la perru mise en plis impeccable – ou presque –, mais au bord de la crise de nerfs : Orange Business et Havas Paris signent deux nouveaux films où l’absurde s’invite au cœur de la communication B2B.

Ces comédies décalées, qui poursuivent la saga « It works better when it works together », rappellent une réalité bien sérieuse : intégrer l’intelligence artificielle sans expertise ni accompagnement humain, c’est courir un vrai risque.

Dans un contexte économique et social morose, voir l’humour faire son retour en publicité n’est pas anodin. Les deux films jouent sur l’exagération et la caricature pour rendre tangible un sujet complexe – l’intégration de l’IA en entreprise – et offrent au passage une respiration bienvenue.

Orange Business insiste sur la nécessité d’associer technologie et savoir-faire. Le premier film met en avant l’importance de ses 7 000 experts formés pour accompagner les clients. Le second présente Live Intelligence, sa plateforme digitale qui fédère plusieurs IA génératives spécialisées, adaptées aux besoins variés d’un directeur financier, d’un commercial ou d’un créatif.

Lancée le 6 octobre, la campagne sera visible en Europe sur LinkedIn, Meta, TikTok, YouTube et en télévision, avant un déploiement dans les pays stratégiques où Orange Business est implanté.

Avec cette nouvelle prise de parole, Orange Business illustre une tendance que nous voyons s’affirmer : le retour assumé de l’humour dans la publicité, même (et surtout) lorsqu’il s’agit de sujets aussi techniques que l’intelligence artificielle. Une manière de rappeler que derrière les algorithmes, c’est encore l’humain qui fait la différence.

