À tous les ours mal brasser.

Coors, la célèbre marque de cervoise, a récemment déployé une campagne multicanal de plusieurs millions de livres mettant en avant la fraîcheur de son nectar de malt. Dans le cadre de cette initiative givrée, la brasserie américaine a établi un service de coche tout à fait singulier, où des ours acheminaient de la bière aux consommateurs qui avaient réservé via une application dédiée. Les temps ont changé depuis le rendez-vous des saumons.

Il fallait avoir une montagne d’imagination pour distiller ce spot de 1 min, même si cela peut sembler étrange. L’histoire se déroule autour d’un groupe d’amis qui décident d’utiliser un service de taxi d’ours pour se rendre à une fête située sur un col enneigé. Un curieux mélange pour promouvoir une marque de mousse. Premièrement, il convient de souligner que de nombreuses espèces telles que l’ours brun, l’ours polaire et l’ours noir bénéficient d’une protection légale en raison de leur statut de conservation. Par conséquent, on peut se demander si ce business est réellement légal. Ce sont des effets spéciaux, dites-vous ? Archie lui-même serait tombé dans le tonneau. Deuxièmement, qui serait assez fou pour partir se trémousser à 3000 mètres d’altitude ? Personne ne fait ça.

La campagne, réalisée de la production aux effets visuels par Havas London et DIARMID d’Untold Studios – une entreprise renommée dans la création d’animaux grâce aux effets spéciaux – a permis à Coors de se démarquer dans un paysage publicitaire compétitif et d’attirer l’attention des consommateurs, et c’est peu de le dire. De plus, le spot met en avant les valeurs et la convivialité de la marque, ainsi que l’utilisation de l’encre thermochromique sur son emballage. Cette encre spéciale réagit au froid, faisant passer les montagnes présentes sur les bouteilles et les canettes au bleu, indiquant ainsi qu’elles sont prêtes à être consommées. Un effort esthétique qui doit tout de même coûter une patte.