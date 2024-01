Quand la publicité devient thérapie : Way Back FM, une innovation radio signée Havas

Les slogans peuvent marquer des vies… et en sauver ?

Les publicités ont beau être considérées par beaucoup comme des interruptions désagréables, certaines accèdent au Graal de la pop culture et réussissent à marquer des générations.

C’est ainsi que de nombreux jingles publicitaires se sont fait une place dans les mémoires au fil des décennies Que ce soit “Just do it” de Nike, “Il est fou Afflelou” “Parce que je le vaux bien” de L’Oréal, “Si juvabien, c’est Juvamine”, ou bien “Faire du ciel le plus bel endroit de la terre” d’Air France, ces slogans ont marqué des millions de personnes… Sauf peut-être si celles-ci ont perdu la mémoire.

C’est le cas des victimes de démence. Beaucoup de ceux qui vivent dans cette situation sont atteints de la maladie d’Alzheimer, toujours incurable, et qui touche aujourd’hui 15 % de la population âgée de plus de 80 ans et pèse donc sur tous les pays développés, où l’espérance de vie est la plus longue. Cependant, c’est pour les proches des malades que le poids est le plus lourd.

Fort de ce contexte, Havas Londres se place du côté des malades et de leurs familles en réutilisant ces anciennes campagnes, ayant chacune marqué des générations de Britanniques. La campagne a été diffusée à la radio lors des fêtes de Noël.