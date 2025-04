KFC diffuse la préparation de ses tenders en live DOOH

Chicken Live Billboard.

Pour mettre en avant le savoir-faire de ses équipes et la fraîcheur de ses produits, KFC et Havas Paris ont imaginé une campagne immersive en direct… depuis les cuisines.

Depuis son restaurant de La Défense, la marque a capturé en temps réel la préparation de ses fameux tenders panés sur place. Pendant toute une journée, un photographe a immortalisé les différentes étapes de fabrication, du panage à la cuisson, pour les afficher immédiatement sur un panneau DOOH géant situé à proximité du restaurant. Chaque photo, associée à l’heure et au numéro de commande, documentait en direct le travail des équipiers.

Une manière de rappeler que, contrairement aux idées reçues sur la restauration rapide, les tenders KFC ne sont pas issus d’une chaîne industrielle, mais bien préparés à la main, dans chaque établissement.

À travers cette campagne à la croisée du live content, du DOOH et de l’activation terrain, KFC mise sur l’authenticité de ses process pour renforcer la confiance des consommateurs et valoriser ses équipes.

Une preuve par l’image, croustillante et assumée. Et un usage enfin un peu créatif du DOOH. Alors que le segment ne cesse de croitre en termes d’investissements publicitaires, force est de constater (lors du 50e GPCE des 3 et 4 avril derniers) qu’il est un peu le parent pauvre de l’affichage extérieur. Souvent utilisé en déclinaison animée d’une campagne plus globale.

Crédits