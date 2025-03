KFC transforme ses cuisines en dancefloor avec la Tenders Room

Le 6 mars à 18h, KFC France organise un DJ set en live depuis ses cuisines, retransmis sur Instagram et TikTok. Un concept qui mêle musique électronique et food culture, revisitant l’esprit des Boiler Rooms (un DJ set filmé en immersion, souvent dans un lieu intimiste ou atypique, où l’artiste joue au milieu du public, créant une expérience brute et authentique, retransmise en live), le croustillant en plus, avec Havas Paris.

Pas de scène ni de club bondé : KFC mise sur un décor brut et immersif, directement au sein de ses cuisines. Loverground, Romeo Louisa et Bomel, trois talents de la scène house française, seront aux platines pour une session entre beats hypnotiques et bruits de tenders fraîchement panés.

Avec Tenders Room, KFC explore un nouveau format de communication, pensé pour TikTok et Instagram. Loin du cadre publicitaire traditionnel, la marque mise sur une expérience culturelle et digitale, qui valorise autant la musique que son savoir-faire culinaire.

Pierre Cailleau, chef marketing officer de KFC France, affirme dans un communiqué : « Tenders Room, c’est exactement le genre d’initiative qui nous ressemble : surprendre, casser les codes et s’inviter là où on ne nous attend pas. Un DJ set en live depuis nos cuisines, c’est inattendu et excitant, mais c’est aussi une manière de mettre en avant notre signature : des tenders panés sur place, chaque jour, dans tous nos restaurants. »

Entre sonorités électro et saveurs croustillantes, KFC promet une expérience immersive et inédite. Rendez-vous le 6 mars à 18h pour un live qui s’annonce déjà krispy.

