R.I.P le feed d’Instagram, les DM et les Stories sont en tête des usages sur la plateforme

L’interview d’Adam Mosseri, head of Instagram.

Dans une interview accordée au capital-risqueur et podcasteur britannique Harry Stebbings, le “head of Instagram”, Adam Mosseri, a révélé quelques infos intéressantes sur le réseau social. En effet, Instagram considère désormais son « feed » – la liste des publications visuelles et des vidéos partagées par les utilisateurs – comme un aspect secondaire de l’application, classé en 3e ou 4e position en termes d’importance. Et encore, ce serait bien pire sans les Reels (qui font partie du feed). L’attention des équipes d’Adam Mosseri est dorénavant focalisée sur la messagerie et les Stories qui ont été les moteurs de leur croissance depuis “au moins cinq ans”. Cette révélation qui émane directement du directeur d’Instagram confirme une tendance qui était déjà pressentie par tous les observateurs de l’app au dégradé jaune violet.

Concernant la messagerie, Adam Mosseri dévoile également dans cette interview que celle-ci n’est que très minoritairement textuelle, les photos et les vidéos y occupant la majorité de l’espace, générant un volume de contenus supérieur aux photos et vidéos publiées dans les Stories. Plus de privé, moins de public. Vous avez dit dark social ?

L’interview complète d’Adam Mosseri