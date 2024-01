Donnez une seconde chance aux objets – pas à votre ex – avec happn et Label Emmaüs

Matchez avec votre objet préféré.

L’application de rencontre française happn et l’e-commerce d’Emmaüs collaborent pour lancer l’opération Les Cœurs Esseulés et vous aider à trouver votre âme-sœur. Un concept permettant de matcher avec l’objet de vos rêves… plutôt tentant non ?

Un profil de meuble célibataire créé 100 % pour vous aider à rencontrer des objets de seconde main, au physique digne d’un glow-up d’après rupture. Vous ne saurez résister face à ces objets pleins d’histoire et d’expériences prêts à emménager chez vous pour une relation sérieuse.

Afin de lancer cette nouvelle opération, happn a voulu se renseigner auprès de ses membres pour connaître leurs points faibles en termes de seconde main. D’après les résultats du sondage, plus de la moitié des utilisateurs en consomment. 56 % justifient ce choix par des raisons financières, 24 % pour des raisons écologiques et 20 % aiment les objets avec une histoire d’après le communiqué de happn. Un nombre important qui prouve l’ampleur de la consommation durable et un engagement environnemental de la communauté happn. Il n’y aurait que 25 % des utilisateurs de la plateforme qui n’auraient jamais acheté de seconde main, preuve que ce mode d’achat est désormais massif.

Cette action a pour but de sensibiliser à l’univers de la seconde main, tout en créant pourquoi pas une véritable idylle amoureuse entre vous et cette amatrice de théière vintage.