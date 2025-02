Emmaüs Connect cible les ordinateurs qui dorment dans vos bureaux

Luttons contre l'exclusion numérique.

Du 24 février au 9 mars 2025, Emmaüs Connect lance une campagne pour encourager les entreprises et leurs salariés à adopter le réemploi solidaire d’équipements numériques, avec le soutien de France TV, Radio France et Ecologic. Cette initiative se déploie via deux spots TV et radio, réalisés par Polaire Studios, où l’influenceur Maxime Rocheman incite les entreprises à faire don de leurs ordinateurs, smartphones et tablettes inutilisés, afin de lutter contre l’exclusion numérique. Cette action vise à réduire l’empreinte carbone du numérique tout en contribuant à l’inclusion numérique.

En partenariat avec l’éco-organisme Ecologic, Emmaüs Connect propose des solutions simples pour agir, tant au sein des entreprises que de manière individuelle. Les salariés peuvent proposer des dons d’équipements professionnels, organiser des collectes ou sensibiliser les décideurs de leur organisation. Ces actions, accessibles via le site de l’association, permettent de donner une seconde vie à du matériel souvent entreposé sans utilité, contribuant ainsi à une économie plus circulaire et responsable.

L’objectif de cette campagne est double : réduire l’impact environnemental du numérique, responsable de 76% des émissions de gaz à effet de serre liées à sa production, et lutter contre l’exclusion numérique, qui touche 8 millions de Français. Les entreprises et collectivités peuvent ainsi participer à cette démarche solidaire en faisant don de leurs équipements.