Les meilleures pubs de Halloween 2022

Ça va saigner.

Halloween fait partie des marronniers – pardon, des « temps forts » comme on dit dans le marketing – sur lesquels les marques et agences doivent cogiter chaque année. Si la fête commerciale est montée en puissance ces dernières années en France, les super productions sont encore à aller chercher à la source, aux États-Unis.

Passons en revue les meilleurs sorts et friandises que les marques nous ont distribués cette année.

Le court-métrage d’horreur d’Uber Eats

Aux États-Unis, Uber Eats nous fait peur en évoquant la pénurie de bonbons en compagnie de l’actrice Keke Palmer, de l’agence Kamp Grizzly et de la société de production Great Guns. 3 min 55 d’épouvante truffée de codes promotionnels pour… des bonbons. Ironie : la pénurie est bien là en ce 31 octobre puisque tous les codes promos ont déjà été utilisés.

Pathé et l’horreur sur mobile

Accompagnés par Fred & Farid, les cinémas Pathé déclinent en version Halloween leur récente plateforme : « Les grands films méritent de grands écrans« . Michael Myers se fait intercepter par des notifications mobile, c’est vraiment horrible.

Maison grise : fenêtres sur l’horreur

Pour les victimes de violences conjugales, c’est Halloween tous les jours.

Le festival de Heinz

Partant du principe que le ketchup peut représenter du sang dans les séries B, Heinz s’en donne à cœur joie pour cette veille de fête des morts. Au programme, un vampire végétarien, une boutique hantée et de la mayonnaise à l’ail noir.

La bière Chucky

Que se passerait-il si la poupée Chucky tombait dans une cuve de brasserie ? Réponse avec cette bière signée Elysian.

Martha Stewart x Liquid Death

Quand la marque d’eaux minérales au look d’heavy metal Liquid Death fait appel à la reine des ménagères américaines Martha Stewart, cela donne bougie faite à la main. Littéralement.

La panne d’ascenseur social, une horreur bien réelle

La fondation Social Mobility prend la parole au Royaume-Uni contre un plafond de verre lié aux origines sociales. Quand on sait qu’un accent peut se localiser quartier par quartier à Londres, on imagine que celui-ci est un marqueur social favorable ou défavorable dans une carrière.

Visitez la Suède, n’en revenez pas

L’office du tourisme Visit Sweden met en avant tout ce qui pourrait mal tourner dans une forêt scandinave grâce à un récit audio du romancier horrifique John Ajvide Lindqvist. Cela devrait plaire aux voyageurs qui aiment se faire peur…

Les danses extraterrestres de Burberry

On pourrait s’y habituer et s’en lasser, mais non, chaque collaboration de Burberry avec les danseurs de La Horde est incroyable. Megaforce et Riff Raff sont à nouveau à la production, pour une chorégraphie surnaturelle.

Burger King et son détecteur de fantômes

Si votre maison est hantée, vous payerez votre Whopper moins cher, c’est aussi simple que cela.

Les hébergements terrifiants de Airbnb

Grand classique de la communication d’Airbnb : des lieux insolites en fonction d’un temps fort. Le cottage des sœurs Sanderson, un manoir mystérieux et de nombreuses chambres hantées.

