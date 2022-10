Pour les victimes de violences conjugales, c’est Halloween tous les jours

Des bons dons ou un sort.

« Fenêtres sur l’horreur », un titre qui transpire la fête d’Halloween à plein nez, et pourtant, c’est le nom donné à une campagne de sensibilisation publiée mercredi dernier sur YouTube par l’association La Maison Grise de Montréal, un organisme qui soutient les femmes et les enfants touchés par les violences conjugales à travers le Québec. Oupelaï…

Depuis plus de 30 ans, l’organisme social se donne pour mission d’accompagner des femmes victimes de pressions psychologiques et/ou de violences physiques « afin de les aider à reprendre du pouvoir sur leur vie et à développer leur potentiel ». Une noble cause qui, bien évidemment, ne se finance pas toute seule. C’est pourquoi l’association lance un appel au don à travers une vidéo de sensibilisation pour le moins… cauchemardesque.

Partagé par la société de diffusion « Groupe CNW », le spot publicitaire profite des illuminations horrifiques d’Halloween pour projeter un message fort : « Pour bien des femmes, la maison qui fait le plus peur, c’est bien la leur ».

Si un quart de tous les crimes commis au Québec implique de la violence conjugale (selon Statistique Canada), les femmes restent les premières victimes de ces abus. Néanmoins, ces cas de violence ont drastiquement baissé dans les provinces canadiennes par rapport à 1999. Et cela, en partie grâce à ce type d’association humanitaire qui lutte, avec une créativité certaine, contre les violences faites aux femmes. Un bel exemple pour la France qui a malheureusement connu une augmentation des homicides conjugaux en 2021, suite au confinement.

Pour faire un don, c’est juste ici.