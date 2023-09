Inceste : le gouvernement brise la loi du silence

La douleur est muette.

Le gouvernement français a lancé une campagne de prévention inédite contre l’inceste et les violences sexuelles envers les enfants. Et pour la première fois, le terme « inceste » est utilisé dans un film officiel. Les statistiques révèlent qu’un enfant est victime d’inceste toutes les trois minutes en France, avec plus de 160 000 cas annuellement. 1 enfant sur La campagne vise à briser le tabou entourant ce problème, incitant les victimes à parler. Des médias, dont le groupe M6, soutiennent cette initiative. Si vous avez des doutes ou des soupçons, le service « Allô Enfance en danger » au 119 est disponible 24/7, avec un appel anonyme et gratuit. L’objectif : sensibiliser et protéger les enfants contre ces abus.

Pour rappel, en 2022, Charlotte Caubel, secrétaire d’État à l’enfance en France, annonçait un ensemble de mesures cruciales pour combattre l’inceste et les violences sexuelles envers les mineurs. Outre le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation, une cellule de soutien dédiée aux professionnels a été établie. De plus, une réforme prévoit le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences sexuelles incestueuses, à moins d’une décision contraire de la juridiction de jugement. Ces actions sont mises en place en réponse aux recommandations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). Et il y a urgence : la secrétaire d’État rappelle qu’un “adulte sur 10 en France a été victime d’inceste pendant son enfance. Ce qui représente 2 à 3 enfants dans chaque classe.”

La présentation de la campagne avec Muriel Robin et Charlotte Caubel