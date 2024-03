Les 25 recommandations du gouvernement pour une France championne de l’IA

Défis et opportunités selon le rapport de la commission ad hoc.

L’IA est partout, et il n’est pas question pour le gouvernement français de manquer à son appel. Ce n’est plus un outil réservé aux entreprises : les services qui veillent au bon fonctionnement d’un pays en ont tout autant l’utilité que ces licornes qui veillent à sa bonne économie. Consciente de cela et créée dans cet objectif, la commission de l’IA dévoile 25 recommandations pour permettre à la France de faire bon usage de cette technologie… et de ne pas manquer le train des opportunités.

Présidée par Anne Bouverot et Philippe Aghion, respectivement présidente du conseil d’administration de l’ENS et professeur au Collège de France et économiste, le rapport a été remis au président de la République le 13 mars dernier. Il ne reste qu’à voir en quoi ces recommandations peuvent être utile à Emmanuel Macron… et à l’avenir de la France.

Tout d’abord, bien que la commission ait formulé 25 recommandations, celle-ci en met 7 particulièrement en avant en les désignant comme prioritaires si la France veut faire usage du plein potentiel de l’IA. Les voici :

1. Créer les conditions d’une appropriation collective de l’IA et de ses enjeux en lançant un plan de sensibilisation et de formation de la nation. 2. Investir massivement dans les entreprises du numérique et la transformation des entreprises pour soutenir l’écosystème français de l’IA et en faire l’un des premiers mondiaux. 3. Faire de la France et de l’Europe un pôle majeur de la puissance de calcul, a court comme à moyen terme. 4. Transformer notre approche de la donnée personnelle pour continuer à protéger tout en facilitant l’innovation au service de nos besoins. 5. Assurer le rayonnement de la culture française en permettant l’accès aux contenus culturels dans le respect des droits de propriété intellectuelle. 6. Assumer le principe d’une expérimentation dans la recherche publique en IA pour en renforcer l’attractivité. 7. Structurer une initiative diplomatique cohérente et concrète visant la fondation d’une gouvernance mondiale de l’IA.

Découvrez les 25 recommandations :

Ces 25 recommandations peuvent être séparées en cinq catégories, ce qui permettra également au gouvernement de budgéter efficacement.

Le rapport complet à découvrir ici.