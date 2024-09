Expérience choc : quand des adultes découvrent c’est qu’est vraiment le harcèlement scolaire 

Un mal si souvent sous-estimé.

Communicants, communicantes, avez-vous été harcelés dans votre enfance ? Que ça soit le cas ou non, peut-être serez-vous intéressés par le sujet. Selon le gouvernement, en 2023 en France, 37 % des écoliers du CE2 au CM2, 23 % des collégiens et 40 % des lycéens ont subi une forme de harcèlement. C’est bien assez pour montrer l’importance de cette problématique, surtout quand on sait que cela peut arriver à n’importe qui. Et que n’importe qui peut également devenir un harceleur.

Le gouvernement poursuit sa lutte contre le harcèlement scolaire avec le lancement du deuxième volet de sa campagne, initiée par le Service d’information du Gouvernement (SIG) et conçue par l’agence Publicis Conseil. Après un premier spot diffusé en novembre 2023 sous le slogan « Ne minimisons pas ce que vivent les enfants », cette nouvelle phase, dévoilée le 2 septembre 2024, s’appuie sur une expérience sociale immersive. L’objectif, confronter la perception des adultes à celle des adolescents face à la violence du harcèlement à l’école, trop souvent perçue comme de simples « chamailleries ».

Des adultes volontaires sont donc invités à imaginer des scènes de harcèlement. En les mettant à la place des victimes, cette campagne cherche à sensibiliser à la gravité des violences verbales, physiques et psychologiques que subissent les élèves. Spoiler : en général, quand c’est un contre tous, il y en a un qui ne s’amuse pas. Et bien que ces adultes aient très bien compris cette idée, ceux-ci ne s’attendaient pas à la violence réelle du harcèlement de nos jours.