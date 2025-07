NotebookLM : Google propose des carnets thématiques pour mieux explorer l’IA

“This is the AI’s world, and we’re just living in it.“

Lancé en version expérimentale par Google Labs, NotebookLM est un assistant de recherche dopé à l’intelligence artificielle, pensé pour aider chacun à mieux comprendre, synthétiser et interroger ses propres documents. À mi-chemin entre un moteur de recherche personnel et un outil de prise de notes intelligent, NotebookLM permet d’importer des fichiers (Google Docs, PDF, pages web), puis de dialoguer avec son contenu grâce à une interface conversationnelle.

L’outil ne se contente pas de résumer ou de reformuler : il s’appuie sur les documents que l’utilisateur a fournis pour répondre de manière sourcée et structurée, proposer des synthèses audio, générer des cartes mentales ou encore mettre en lumière les thèmes clés d’un texte – en tout cas, selon le communiqué de Google. L’objectif est clair : transformer un corpus de documents parfois dense ou disparate en un assistant de recherche dynamique, personnalisable et contextuel.

Jusqu’ici, l’expérience reposait principalement sur les documents que l’utilisateur téléchargeait lui-même. Désormais, Google propose une nouvelle fonctionnalité : des featured notebooks, ou carnets “vedettes”, créés en partenariat avec des auteurs, chercheurs, journalistes et institutions de référence. Le but ? Fournir immédiatement du contenu fiable, thématique et structuré, pour explorer tout le potentiel de NotebookLM sans avoir à préparer ses propres sources. De quoi nous rendre encore plus dépendant d’un système dont nous sommes captifs… mais aussi de quoi faire passer des messages sans que nous ayons un contrôle direct sur ceux-ci. Peut-être un nouvel outil de communication ?

Voici un aperçu des premiers carnets mis à disposition :

– Des conseils sur la longévité proposés par Eric Topol, auteur du livre Super Agers

– Des prédictions pour 2025, issues du rapport annuel The World Ahead de The Economist

– Un carnet de développement personnel, basé sur les chroniques “How to Build A Life” d’Arthur C. Brooks publiées dans The Atlantic

– Les œuvres complètes de William Shakespeare, disponibles en version interactive pour étudiants et chercheurs

– Un tableau de bord financier, qui compile les résultats du premier trimestre des 50 plus grandes entreprises cotées dans le monde

D’autres carnets couvrent des sujets aussi variés que la parentalité à l’ère numérique, les données sur le bien-être humain (via Our World In Data), ou encore la géologie du parc de Yellowstone (USA).

Tous ces carnets sont consultables directement depuis NotebookLM. Ils permettent de poser des questions précises sur les documents, de consulter les sources originales, de générer des résumés audio et d’explorer les concepts grâce aux cartes mentales intégrées. Depuis l’introduction du partage public en juin, plus de 140 000 carnets ont été créés par les utilisateurs. Les carnets vedettes viennent donc compléter cette bibliothèque collaborative en offrant des points de départ fiables, validés par des experts.

« Il s’agit du premier partenariat centré sur l’IA que The Economist a signé (…). Ce carnet public mettra en avant notre journalisme tourné vers l’avenir, en examinant ce que nous considérons comme les tendances et événements les plus importants façonnant cette année. », a annoncé Luke Bradley-Jones, président de The Economist.

Quant à The Atlantic, Nicholas Thompson, CEO s’exprime aussi sur le sujet : « Les livres du futur ne seront pas simplement statiques : certains vous parleront, d’autres évolueront avec vous (…). Nous sommes ravis de nous associer à Google dans son travail pionnier sur ce sujet. »

Chaque jour, nous nous rapprochons d’un monde dans lequel l’IA réfléchit pour nous.